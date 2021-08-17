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Ayancık'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

17.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayancık'ta selin izleri silinmeye çalışılıyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında alınan kararlar doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlar ekipleriyle sahada ter döküyor.

İlçeye bağlı köylere helikopterlerle hizmet ulaştırılırken ilçe merkezinde de iş makineleri, ağır tonajlı kamyonlar ve diğer ekipler selin izlerini silmeye çalışıyor.

Selden etkilenen sanayi bölgesindeki yaya trafiğini sağlayan köprü onarılarak yaya trafiğini açılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan köprü de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bölgede, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara sıcak yemek, su yardımı yapılıyor.

Selden etkilenen ilçenin alt yapısının da normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Sultan Çelik, AA muhabirine, "Ayancık ilçemiz çok seviliyormuş. Türkiye'nin her yerinden yardım geldi. Devletimiz yanımızda, hiç durmuyorlar. Elektrik ve suyumuz yoktu, şimdi geldi. Ekipler gece gündüz çalışıyor, çok memnunuz." dedi.

Çalışmalara polis, jandarma ve Mehmetçik de destek veriyor.

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