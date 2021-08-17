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Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Demircan son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayancık'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Demircan son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP (AA) - Sinop'taki sel felaketinde hayatını kaybeden Mehmet Demircan'ın cenazesi toprağa verildi.

Demircan'ın Ayancık ilçesi Çayiçi Camisi'nden kaldırılan cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı.

Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Demircan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Zaviye köyüne götürüldü.

Cenazeye katılan bakanlar Varank, Karaismailoğlu ve Dönmez, Mehmet Demircan'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini sundu.

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