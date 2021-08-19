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Ayancık'taki selde yaşlı ve engelli 3 komşusunu sırtında çatıya çıkararak kurtardı

19.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda evin sel suları nedeniyle yıkıldığı Babaçay köyünde sele yakalanan Mahmut Kabakaya: - "Yan taraftaki kömürlüğe geldiler. Ben onları oradan aldım. Tek tek sırtımda 4. kata, çatıya çıkardım. Daha sonra helikopter gelince önce gelin ve torunumuzu gönderdik. Sonra engelli komşularımızı helikoptere verdik"

SİNOP (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan selde yaşlı ve engelli 3 komşusunu sırtında evinin çatısına çıkararak kurtaran 58 yaşındaki Mahmut Kabakaya, yaşadıklarını anlattı.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından gelen sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinde bulundukları yerlerde mahsur kalan birçok kişi ise helikopterle kurtarıldı. Çok sayıda evin sel suları nedeniyle yıkıldığı Babaçay köyünde 5 çocuk, 6 torun sahibi Kabakaya, yaşlı ve engelli 3 komşusunu da sırtında evinin çatısına çıkararak kurtulmalarını sağladı.

Kabakaya, AA muhabirine, selin gece saatlerinde başladığını, bu sırada uyuduklarını söyledi.

Saat 03.50'de komşularının bağırmasını duyduklarını anlatan Kabakaya, "Yandaki komşularda yaşlı ve engelli olan vardı. Yan taraftaki kömürlüğe geldiler. Ben onları oradan aldım. Tek tek sırtımda 4. kata, çatıya çıkardım. Daha sonra helikopter gelince önce gelin ve torunumuzu gönderdik. Sonra engelli komşularımızı helikoptere verdik. En son biz ertesi gece 12.00'de helikoptere bindik." dedi.

Sel sırasında tomrukların binanın zemin katına oldukça zarar verdiğini vurgulayan Kabakaya, "Eşyalar zarar gördü, arabam gitti. Bu evden 15 kişi kurtuldu o gece, çok şükür." ifadesini kullandı.

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