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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde galeri katını Türkler 25 euro vererek ziyaret edebilecek

İHA İHA
25.01.2024 15:02 | Son Güncelleme:
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde başlatılan yeni uygulama sonrası sosyal medyada paylaşılan "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilet alsa bile Ayasofya’nın üst katına giremiyor" iddiasının doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.

Türk vatandaşlarının 25 euro (850 lira) vererek bilet alıp, Bizans mozaiklerinin yer aldığı galeri katını ziyaret edilebilecekleri belirtildi. Bazı Türk vatandaşlar ise ücrete tepki gösterdi.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde 15 Ocak’ta ibadet için gelenler ile camiyi turistik amaçlı ziyaret eden yabancı turistlerin girişlerini ayıran yeni bir uygulama başlatılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da gerçekleştirilen restorasyon ve koruma çalışmaları çerçevesinde ziyaretçiler için hazırlanan galeri katının, 3. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesi hizmete girmişti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne ibadet için gelen Müslümanlar herhangi bir ücret ödemezken, tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılar ise giriş ücreti olarak 25 euro ödemeye başlamıştı.

Yeni uygulama sonrası "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilet alsa bile Ayasofya’nın üst katına giremiyor" iddiaları ortaya atıldı
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde Bizans mozaiklerinin yer aldığı galeri katının Türklere yasak olduğu, sadece yabancı turistlerin ziyaretine izin verildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilet alsa bile Ayasofya’nın üst katına giremiyor" şeklinde ortaya atılan iddia sonrası bazı vatandaşlar uygulamaya tepki gösterirken, bazıları da iddianın doğru olmadığını ifade etti. Ayrıca “Turistler cami kısmına ayrı, üst kata çıkmak için ayrı para ödüyor” şeklinde de iddialarda bulunuldu.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİİ ŞERİFİ’NİN GALERİ KATINI TÜRK VATANDAŞLARI ZİYARET EDEBİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin üst katındaki galeri bölümüne 22 Ocak itibarıyla Türk vatandaşlarının 25 euro karşılığında girebilecekleri belirtildi. Galeri katını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının 3. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan bilet gişesinden bilet almaları ve girişten geçiş yaparak harim katı (ibadet edilen alan) ile Osmanlı Dönemi eklerini görebilecekleri kaydedildi. Vatandaşların Cennet-Cehennem kapısından geçerek bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaiklerini gezebilecekleri ifade edilirken, ibadet alanını gezmek isteyen yabancı turistlerin farklı bir ücret ödemeyecekleri de belirtildi.
Öte yandan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin galeri katını ziyaret etmek için belirlenen giriş ücretinin Türk vatandaşları için de 25 euro olmasına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

“25 EURO ÇOK FAZLA, BİZ ONU VEREMEYİZ

Oğlu ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni gezmeye gelen Ceyda Şerbet, “Ben daha önce geldiğimde gezebiliyorduk. Oğlum da artık ücretsiz kısımlarını gezecek. Tabii ki ücretsiz olmasını istedik. Ben daha önce yukarıyı da gezmiştim. Özel olan yerler, mozaikler yukarıda. 25 euro çok fazla, biz onu veremeyiz. Gönül isterdi ki ücretsiz olsun gezebilelim. Ama 25 euro vererek yukarıyı gezemeyiz. Bizim için biraz fazla ücreti” şeklinde konuştu.

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