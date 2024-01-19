YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı

Ayasofya'da yeni düzenleme ile giriş yoğunluğu azaldı

AA AA
19.01.2024 15:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelenler ile turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulama ile ilk cuma namazı kılındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon ve koruma çalışmaları kapsamında başlattığı yeni düzenlemede, cami girişlerinde yoğunluk azaldı.

Camiye ibadet için gelen Türk vatandaşları, Sultanahmet Meydanı'ndaki bölümde İmparatorluk kapısından Ayasofya'ya giriş yapıyor.

Yeni uygulama ile ibadet dışında tarihi mekana yapılan turistik geziler ise III. Ahmet Çeşmesi karşısında açılan kapıdan başlayarak, galeri katında devam ediyor.

Turistik geziler, 25 avro giriş ücreti ile gerçekleşiyor. Camii harim katı ile Osmanlı dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçen turistler, bu bölümdeki Bizans dönemi mozaiklerini de inceleyebiliyor.

QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular devam ediyorPamukkale’de kış dönemi kurslarına başvurular devam ediyor
Kadınlar deriyi işleyip ev ekonomisine katkı sağlıyorlarKadınlar deriyi işleyip ev ekonomisine katkı sağlıyorlar
Osmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklamaOsmaniye’de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
ayasofya

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Naturel eczanesi
Kadikoy
Mavi eczanesi
Gaziosmanpasa
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Özkul eczanesi
Fatih
Gülnese eczanesi
Buyukcekmece
İrem eczanesi
Kagithane
Pelin eczanesi
Silivri
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.