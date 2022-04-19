Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin imparatorluk kapısının tahribatına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imparatorluk kapısının tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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