Ayasofya'nın imparatorluk kapısının tahribatıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin imparatorluk kapısının tahribatına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imparatorluk kapısının tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

