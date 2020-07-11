YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kıldılar

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kıldılar

KİLİS HABERLERİ  | 11.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması sebebiyle şükür namazı için AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş teşkilat ile beraber şükür namazı kıldılar.AK Partili gençler ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, sabah namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açıldığını ifade ederek, “ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kıldılar

Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması sebebiyle şükür namazı için AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş teşkilat ile beraber şükür namazı kıldılar.
AK Partili gençler ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, sabah namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamada, Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açıldığını ifade ederek, “ Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve yürütme erklerinin yetkileri dahilinde aldığı kararlar, en az üç neslin hayallerinin gerçeğe dönmesi demek. Bu kararlara karşı verilen her türlü tepki Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlali demektir. Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Hakkını kullanmaktan çekinmeyen, tam bağımsız ve Büyük Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızla birlikte yürümekten dolayı Ayasofya’nın da Rabbi olan Allah’a binlerce kez şükrediyoruz. Nesilden nesile aktarılan bir hayalin gerçekleşmesine şahit olan gençler olarak Rabbimize şükrediyoruz. Allah ümmetimize, milletimize ve devletimize zeval vermesin. İnşallah şükürlerimizi ve dualarımızı 24 Temmuz’dan itibaren Ayasofya’da yapacağız. 10 Temmuz 2020 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nde bir devir daha kapanmış, yerine daha adil ve muteberi konmuştur. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kıldılar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Kan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüşKan donduran olay! Tokalaşmak isterken böyle öldürülmüş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

PFDK'den Göztepe ve MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'a para cezası

Kilis Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:59
Yatsı
21:34

Kilis Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Gamze Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Fen Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.