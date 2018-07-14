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Aybaba'nın 'teklifler var' dediği Harun Tekin için Beşiktaş iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın tekliflerin olduğunu doğrulayarak, “Belki bir değişim olabilir” dediği kaleci Harun Tekin için Beşiktaş’ın da yakından ilgilendiği iddia edildi.

Aybaba'nın 'teklifler var' dediği Harun Tekin için Beşiktaş iddiası

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk etap kamp çalışmalarını Afyon’da tamamlayarak yeniden Bursa’ya dönen Bursaspor kafilesi, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da Afyon'daki ikinci etap kamp çalışmalarına start verecek. Kampın ikinci etabının maçlara yönelik geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba, “Kondisyon ağırlıklı bölümü bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde de yoğun maç temposu olacak. Başından beri düşündüğümüz mevkilerde eksiğimiz var. Transferlerimizi tamamlayıp, eksik oyuncularımızın da katılımıyla iyi bir şekilde sezona başlayacağız” dedi.

"2 veya 3 tane forvet oyuncusu alacağız"

Futbolcuların iki senedir teknik heyetle, şehirle ve taraftarla kopuk bir dönem geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Yavaş yavaş bu düzeliyor. Oyuncular biraz daha rahat, biraz daha keyifli ama her zaman olduğu gibi disiplinli bir şekilde çalıştırdık biz. Transfer için de mevkiler belli. 2 veya 3 tane forvet oyuncusu alacağız. Bizim oyunculara teklif gelirse de onların yerine değişiklik olur. Yönetim kanadından gelen bilgiler var, teknik direktör arkadaşlar da arıyorlar oyuncularla ilgili. Biz yönetim kuruluna iletiyoruz, onlar gereğini yaparlar” diye konuştu.

"Harun için teklifler var"

Kaleci Harun Tekin için de bazı tekliflerin olduğunu ifade eden Aybaba, “Bazılarına teklif var. Oyuncuya bakacağız. Oyuncunun getirisine bakacağız. Yerine ne yapabiliriz ona bakacağız. Ona göre değişim yapacağız. Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez. Doğal olarak kulübün de ondan beklentileri var. Eğer onu karşılıyorsa, diğer kalecilerimiz de var. Hem Harun için hem de diğer kalecilerimiz için belki bir değişim olabilir” şeklinde konuştu.

Beşiktaş iddiası

Milli kaleci için Beşiktaş’ın da yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş’in Bursaspor’dan eski öğrencisine sıcak baktığı bildirildi. Öte yandan Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki milli kaleci için Bursaspor Kulübü’nün 3.5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

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Bursaspor samet aybaba Spor Toto Süper Lig

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