Aybaba'nın 'teklifler var' dediği Harun Tekin için Beşiktaş iddiası

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk etap kamp çalışmalarını Afyon’da tamamlayarak yeniden Bursa’ya dönen Bursaspor kafilesi, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da Afyon'daki ikinci etap kamp çalışmalarına start verecek. Kampın ikinci etabının maçlara yönelik geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba, “Kondisyon ağırlıklı bölümü bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde de yoğun maç temposu olacak. Başından beri düşündüğümüz mevkilerde eksiğimiz var. Transferlerimizi tamamlayıp, eksik oyuncularımızın da katılımıyla iyi bir şekilde sezona başlayacağız” dedi.

"2 veya 3 tane forvet oyuncusu alacağız"

Futbolcuların iki senedir teknik heyetle, şehirle ve taraftarla kopuk bir dönem geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Yavaş yavaş bu düzeliyor. Oyuncular biraz daha rahat, biraz daha keyifli ama her zaman olduğu gibi disiplinli bir şekilde çalıştırdık biz. Transfer için de mevkiler belli. 2 veya 3 tane forvet oyuncusu alacağız. Bizim oyunculara teklif gelirse de onların yerine değişiklik olur. Yönetim kanadından gelen bilgiler var, teknik direktör arkadaşlar da arıyorlar oyuncularla ilgili. Biz yönetim kuruluna iletiyoruz, onlar gereğini yaparlar” diye konuştu.