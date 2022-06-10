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AYBÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruyor

10.06.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çubuk'a Teknoloji Geliştirme Bölgesi inşa edilecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Türkiye'nin "ilk" özel sektörle üretim ortaklığı olacak mikro laboratuvar ve üretim alanlarının bulunacağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni Çubuk'ta kuracaklarını kaydetti.

Çubuk'a bağlı Yenice Mahallesi’nde kurulacak alanda inceleme yapan Aydınlı, merkezde uzay, havacılık, otomobil, otonom araçlar, sağlık teknolojileri ve sağlık ürünleri üzerine araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve mikro üretim yapılacağını belirtti.

Bölgenin birçok konuda avantajlı olduğunu kaydeden Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya otomotiv devlerinden MAN firması ile ihracat ağırlıklı diğer firmaların bu bölgede olması ve havaalanına çok yakın olması bu bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi olarak cazibesini artırmaktadır." dedi.

Ankara'nın kuzeyinde büyük bir kampüse sahip olduklarını ve bütün sanayi, teknoloji ve endüstri alanlarıyla bütünleşme amacını kendilerine ilke edindiklerini anlatan Aydınlı, Teknoloji Geliştirme Bölgesi için MAN ile yola çıktıklarını aktardı.

Yaklaşık 220 bin metrekarelik alanda kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 4 aşamalı bir inşaat sürecinde faaliyete geçeceğini dili getiren Aydınlı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın imzasıyla teknoloji geliştirme bölgemiz kurulmuş oldu. Bizim kuracağımız Teknoloji Geliştirme Bölgesi hem Ankara'daki hem de Türkiye'deki diğer teknoloji geliştirme bölgelerinden daha farklı bir yapıdadır. Diğer teknoloji geliştirme bölgeleri daha çok ofis ağırlıklıdır. AYBÜ tarafından kurulacak bölge ise mikro laboratuvarlar ve üretim alanlarının bulunduğu tamamen Ar-Ge üzerine yapılanmış, özel sektörle üretim ortaklığı üzerine kurgulanmış bir teknoloji geliştirme bölgesi olacak. Bu sayede öğrencilerimize de istihdam alanları sağlanacak. Bu bölgede MAN'ın bir test merkezi bulunuyor. Biz MAN ile ortak girişimde bulunarak Alman teknolojisi ile kuzey Ankara'da iş birliğini artırmak istiyoruz. Burada aynı zamanda sosyal alanlar kuracağız. Bu sayede dışarıdan araştırmacıların da geleceği bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bölgemiz havaalanına 3 kilometre mesafede olması da bir başka büyük avantajımız."

Türkiye'nin milli muharip uçağını üreten TUSAŞ ile Uzay ve Havacılık Fakültelerinin iş birliğini anımsatan Aydınlı, "Bizim TUSAŞ ile birebir eğitim ilişkimiz bulunuyor. Orada üretimden, Ar-Ge'den sorumlu hocalarımız bulunuyor. Kuracağımız teknoloji geliştirme bölgesinde uzay ve havacılık alanlarında da çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının aşı üzerine çalışmalarını yürütmek üzere kurguladığı bölgenin de kurulacak teknoloji geliştirme bölgesine yakın olduğunu vurgulayan Aydınlı, "Biz burayla da ilişki içerisine girerek çalışmalar yürüteceğiz. Kısacası burada uzay, havacılık, otomobil, otonom araçlar, sağlık teknolojileri ve sağlık Ar-Ge'si üzerinde çalışmaların yapılacağı bir teknoloji geliştirme bölgesi oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aydınlı, desteklerini her zaman yanlarında hissettikleri başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve projede emeği geçen bakanlık ve yereldeki tüm kamu yetkililerine teşekkür etti.

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