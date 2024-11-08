Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı! Kullandığı ürünleri ve bakın rutinini sıraladı! 'Babaanneme ait...'

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Aybüke Pusat güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden bir tanesi. 2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü güzel seçildikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden başarılı isim güzellik sırrını açıkladı.

"AİLE YADİGARI" DEYİP BAKIN RUTİNİNİ ANLATTI!

Şu sıralar Tolga Sarıtaş'la TRT 1'de Teşkilat dizisinde yer alan başarılı ve güzel oyuncu Aybüke Pusat, cilt bakın rutunini açıkladı. Pürüzsüz bir cilde sahip olan Pusat, "Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli nemlendirici krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık." dedi. "Yüz ve boyun bölgesini derinlemesine temizledikten sonra limon suyu sürüp kurumasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu, bu yöntemin babaannesine ait olduğunu söyledi. Ayrıca güzel oyuncu, soda ve Türk kahvesi karışımının cildini ölü hücrelerden kurtardığını anlattı.