MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz'dan ihanet açıklaması

Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz'dan ihanet açıklaması

19.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çifti ayrıldı. Turan'ı aldattığı ileri sürülen Navruz, sosyal medya hesabından hakkındaki iddiayı yalanlayarak "Kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık" dedi.

Ayça Ayşin Turan ile ayrılan Alp Navruz'dan ihanet açıklaması

Final yapan Ada Masalı dizisinin setinde başlayan arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan ile 31 yaşındaki Alp Navruz çifti yollarını ayırdı. Navruz'un gittiği spor salonunda kadınlarla yakınlaştığı ve bu yüzden ilişkisini bittiği iddia edilirken yakışıklı oyuncudan cevap gecikmedi.

İHANET İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Alp Navruz, şunları söyledi: "Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir. Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim. Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır."

ayca-aysin-turan-ile-ayrilan-alp-navruz-15369764_2864_m

"İLİŞKİMİZİ KONUŞARAK BİTİRDİK"

"Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
371 milyon TL'lik yatına verdiği isim bakın ne çıktı! 371 milyon TL'lik yatına verdiği isim bakın ne çıktı!
Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para... Ünlü oyuncunun atı koşuda birinci geldi! Kazandığı para...
Cinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşımCinsiyet değiştirmek için 2 buçuk milyon TL ödemişti! İç çamaşırı ve file çoraplı paylaşım
Anahtar Kelimeler:
ayça ayşin turan alp navruz sosyal medya Oyuncu yaşında aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Doğum günü kana bulandı! 'Kıza baktın' kavgası

Doğum günü kana bulandı! 'Kıza baktın' kavgası

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.