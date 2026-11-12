Afra Saraçoğlu sevgilisini annesiyle tanıştırdı! 'Aynı evi paylaşacak'

Yalı Çapkını dizisinin ardından A.B.İ. ile izleyicisinin karşısına çıkan ancak bu projesi uzun soluklu olmayan Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmasının ardından Poyraz Yosmaoğlu yeni bir aşka yelken açan Afra Saraçoğlu bu ilişkisinde işleri ciddiye bindirdi.

ANNESİYLE TANIŞTIRDI

tv100’den Ömercan Altay'ın edindiği bilgilere göre Saraçoğlu, sevgilisini annesi Lütfiye Saraçoğlu ile tanıştırdı. Üstelik ünlü oyuncunun gelecek planlarına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Ayrıca Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Arnavutköy semtinde yaşadığı evden taşınma kararı almıştı. Ünlü isim daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla Sarıyer'in Zekeriyaköy semtinden ev satın aldı.

AYNI EVİ PAYLAŞACAK

Yeni aldığı evde tadilat çalışmalarına başlayan Saraçoğlu'nun, evin tamamlanmasının ardından sevgilisiyle aynı çatı altında yaşamayı düşündüğü öğrenildi.

Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu, çevresiyle yaptığı konuşmalarda bu planını şu sözlerle dile getirdi: “Tadilat biter bitmez Poyraz ile buraya taşınmayı düşünüyorum.”