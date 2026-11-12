MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Afra Saraçoğlu sevgilisini annesiyle tanıştırdı! 'Aynı evi paylaşacak'

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla gündemde. Bir süredir Poyraz Yosmaoğlu ile aşk yaşayan Afra Saraçoğlu işleri iyice ciddiye bindirdi. Ünlü oyuncunun sevgilisini annesiyle tanıştırdığı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu sevgilisini annesiyle tanıştırdı! 'Aynı evi paylaşacak'
Öznur Yaslı İkier

Yalı Çapkını dizisinin ardından A.B.İ. ile izleyicisinin karşısına çıkan ancak bu projesi uzun soluklu olmayan Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırmasının ardından Poyraz Yosmaoğlu yeni bir aşka yelken açan Afra Saraçoğlu bu ilişkisinde işleri ciddiye bindirdi.

Afra Saraçoğlu sevgilisini annesiyle tanıştırdı! Aynı evi paylaşacak 1

ANNESİYLE TANIŞTIRDI

tv100’den Ömercan Altay'ın edindiği bilgilere göre Saraçoğlu, sevgilisini annesi Lütfiye Saraçoğlu ile tanıştırdı. Üstelik ünlü oyuncunun gelecek planlarına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Ayrıca Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Arnavutköy semtinde yaşadığı evden taşınma kararı almıştı. Ünlü isim daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla Sarıyer'in Zekeriyaköy semtinden ev satın aldı.

Afra Saraçoğlu sevgilisini annesiyle tanıştırdı! Aynı evi paylaşacak 2

AYNI EVİ PAYLAŞACAK

Yeni aldığı evde tadilat çalışmalarına başlayan Saraçoğlu'nun, evin tamamlanmasının ardından sevgilisiyle aynı çatı altında yaşamayı düşündüğü öğrenildi.

Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu, çevresiyle yaptığı konuşmalarda bu planını şu sözlerle dile getirdi: “Tadilat biter bitmez Poyraz ile buraya taşınmayı düşünüyorum.”

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyirciyi kızdırdı! ''Aklımızdan geçeni yazma senarist''Seyirciyi kızdırdı! ''Aklımızdan geçeni yazma senarist''
Bir anda üstünü çıkardı! Transparan tulumuyla olay olduBir anda üstünü çıkardı! Transparan tulumuyla olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.