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Ayça Ayşin Turan makyajsız ve filtresiz pozuyla olay oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

28.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı dizisinde Haziran karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak sevgilisi Alp Navruz ile çıktığı tatilden makyajsız ve filtresiz pozlarını paylaşan güzel oyuncu, cesaretiyle taktir aldı.

Ayça Ayşin Turan makyajsız ve filtresiz pozuyla olay oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, cesur pozları ve güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu, son olarak makyajsız ve filtresiz pozunu bikinisiyle paylaştı. Ayça Ayşin Turan'ın doğal güzelliği herkesi mest etti.

MAKYAJSIZ VE FİLTRESİZ POZU OLAY YARATTI

Her güzel anını takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaşan Ayça Ayşin Turan, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Son olarak 5.8 milyon takipçili Instagram hesabından makyajsız ve filtresiz cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncu, cesaretiyle oldukça taktir topladı.

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Doğal güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

KARIN KASLARINI SERGİLEDİĞİ AYNA POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda karın kaslarını sergilediği ayna pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan Ayça Ayşin Turan, paylaşımıyla adeta dudak uçuklatmıştı.

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Sıkı karın kasları olduğu görülen güzel oyuncunun bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutulmuştu.

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Ayça Ayşin Turan
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