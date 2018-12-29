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Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.12.2018 01:43 | Son Güncelleme

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı "Kardeş Çocukları" çok yakında Star TV ekranlarından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen oyuncular Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu dizide iki kız kardeşi canlandıracak. Kardeş Çocukları dizisinden yeni fragman da yayınlandı.

Ayça Bingöl ve Nur Fettahoğlu Kardeş Çocukları'nda hangi rolde oynuyor?

Kardeş Çocukları'nda; Ayça Bingöl, yoksulluklarla dolu bir köyde kızı Hayat'la yaşam savaşı veren mücadeleci bir anneyi canlandırıyor. Yıllar önce yaşadıkları köyü terk ederek İstanbul'a giden ve kendisini yoktan var eden Umay karakterine ise Nur Fettahoğlu hayat veriyor. Dizide, yaptığı evlilikle İstanbul sosyetesine adım atan Umay, kızı Hayal ve eşi Tarık Reşat'la yaşadığı kusursuz hayatı bir gecede değişecek.

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
İki bambaşka hayat kuran Ümran ve Umay'ın verdikleri sınavı konu alan dizide kader önce kızları Hayat ve Hayal'i bir araya getirecek. Ümran ve Umay ise yıllar sonra yeniden yan yana geldiğinde geçmişin karanlık sırları ortaya çıkmaya başlayacak.

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Hayalleri ve hayatları birbirinden bambaşka olan iki anne; Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay (Nur Fettahoğlu). Ümran ve kızı Hayat, küçük bir köyde yaşarken, “Sosyetik güzel’’ Umay Karay ve kızı Hayal, İstanbul’dadır. Hayallerde bile birleşemeyecek kadar farklı hayatlar yaşayan annelerin yolları, yıllar sonra karşılaşınca beklenmedik olaylara neden olur.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok yakında Star’da ekrana gelecek.

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Kardeş Çocukları kardeş çocukları konusu Nur Fettahoğlu Ayça Bingöl

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