YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

22.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydem Enerji'den Yatağan'a Anadolu Lisesi ve öğrenci pansiyonu

Aydem Enerji, Muğla Valiliği ile Yatağan ilçesine 16 derslikli Anadolu Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon bağışlamak için protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Enerji Muğla Valiliği ile imzaladığı protokol kapsamında inşaatına başlayacağı 480 öğrenci kapasiteli, 16 derslikli lise binasını ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu en geç iki yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına hibe edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasını önemsiyor, yaratıcı, çok yönlü düşünebilen, bilimsel çalışmalara yönelen, bilimi kendine rehber edinen, iz bırakacak gençler yetiştirilmesini destekliyoruz. Denizli'de, 2011'de eğitim ve öğretime kazandırdığımız, 640 öğrenci kapasiteli, 23 derslikli Aydem Fen Lisemizde, enerjisiyle ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Evlatlarımızın bilim, fen alanındaki başarılarıyla iftihar ediyoruz. Şimdi de Muğla Yatağan'a kazandıracağımız Anadolu Lisesi için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. İnanıyorum ki bu çatı altında en güncel bilgiye ulaşan, ulaşmakla kalmayıp onu geliştirip uygulayan, okullarının onlara sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanan başarılı gençler hayata atılacak ve geleceğimizi dönüştürecek."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme istedi:TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisinde düzenleme istedi:
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterindeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
ASO'da "Türkiye-Karadağ İş, Hukuk ve Yatırımlar Programı" düzenlendiASO'da "Türkiye-Karadağ İş, Hukuk ve Yatırımlar Programı" düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Yatağan Aydem Enerji

Ankara Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
12:47
İkindi
16:12
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Aynı mahkuma aşık olmuşlardı! Uygunsuz ilişkisini itiraf etti

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.