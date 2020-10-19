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Aydem ve Gediz Elektrik Perakende’ye Covid-19 Önlem ve Hijyen Sertifikası

İZMİR HABERLERİ  | 19.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi görevli elektrik tedarik Şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, Genel Müdürlük binaları ve Müşteri İlişkileri Merkezleri için “Easy Check Hijyen ve Covid-19 Önlemleri Sertifikası” almaya hak kazandı.Pandemi döneminin başladığı günden itibaren önceliğini çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön plana alan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Şirketlerinin, yoğunluk yaşanılan ortamlarda çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik üst seviyede önlemler aldığı denetimlerde de tescillendi.

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende’ye Covid-19 Önlem ve Hijyen Sertifikası

Ege Bölgesi görevli elektrik tedarik Şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, Genel Müdürlük binaları ve Müşteri İlişkileri Merkezleri için “Easy Check Hijyen ve Covid-19 Önlemleri Sertifikası” almaya hak kazandı.
Pandemi döneminin başladığı günden itibaren önceliğini çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön plana alan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Şirketlerinin, yoğunluk yaşanılan ortamlarda çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik üst seviyede önlemler aldığı denetimlerde de tescillendi. Bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification’ın “Easy Check” programı tarafından denetlenerek belge almaya hak kazanan Aydem ve Gediz Perakende, böylece bakanlıklar tarafından yayımlanan işletmelere özgü Covid-19 genelgelerine göre öz değerlendirmesini de yapmış oldu.

Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ konu hakkında şunları söyledi: “Pandemi döneminde ‘Önce Sağlık’ anlayışıyla hareket ettik. Bu kapsamda, 5 milyon abonemiz ile 21 milyon tüketiciye hizmet vermenin sorumluluğu ile kesintisiz ve kaliteli hizmetimizi sürdürmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, küresel salgının etkilerini çalışma birimlerinde minimum seviyeye indirmek. Sağlık tedbirleri için ek bütçeler oluşturarak uluslararası standartlarda hizmet verme gayreti içinde olduk. Bu alanda elde ettiğimiz başarılarımızın nişanesi olarak da akredite bir kurum tarafından belgelendirildik. Hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren 140 Müşteri İlişkileri Merkezimize gönül rahatlığı ile gelerek işlemlerini yaptırabilirler. Tüm müşterilerimizden ricam, merkezlerimizde kendileri ve aileleri için uygulanan tedbirlere riayet etmeleridir.”

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