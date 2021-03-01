SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Balıkesirspor
  4. Aydeniz Et Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (Maç sonucu)

Aydeniz Et Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (Maç sonucu)

01.03.2021 21:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydeniz Et Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Aydeniz Et Balıkesirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin alt sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinden kazanan çıkmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip 30'da Umar, 44'te Olatunbosun'un golleriyle 2-0 öne geçti.

Devreye Ankaraspor'un 2-0 üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda ev sahibi takım 51'de Ercan Ekici'nin kendi kalesine attığı ve Abdul Özgen'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi.

Balıkesirspor puanını 25 yaptı. Ankaraspor ise 15 puanda kaldı.

Ankaraspor ile 4. maçına çıkan Ümit Özat henüz galibiyet yüzü göremedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecekBalıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan transferini açıkladı

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan transferini açıkladı

Fenerbahçe, Pelkas'ın fiyatını belirledi!

Fenerbahçe, Pelkas'ın fiyatını belirledi!

Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Fatih Terim: Bu çocuk kime bu kadar sinirli?

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum!

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Flaş G.Saray karar! 500 bin euro ödenecek

Flaş G.Saray karar! 500 bin euro ödenecek

Diğer Haberler

Aydeniz Et Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (Maç sonucu)

Balıkesir'de kazanan yok

Balıkesirspor'da 5 kadro dışı birden!

TFF 1. Lig ekibinde 5 ayrılık birden!

Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek

Balıkesirspor sezon sonuna kadar Yusuf Şimşek'le devam edecek

Yusuf Şimşek: Mağlup olmamız hoş olmadı

Yusuf Şimşek: Mağlup olmamız hoş olmadı

Süper Lig ekibi 2 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Süper Lig ekibi 2 oyuncusunu kadro dışı bıraktı

Balıkesirspor'un yeni hocası Cihat Arslan

Balıkesirspor'un yeni hocası Cihat Arslan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.