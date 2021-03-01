Aydeniz Et Balıkesirspor 2-2 Ankaraspor (Maç sonucu)

Ligin alt sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinden kazanan çıkmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip 30'da Umar, 44'te Olatunbosun'un golleriyle 2-0 öne geçti.
Devreye Ankaraspor'un 2-0 üstünlüğü ile girildi.
İkinci yarıda ev sahibi takım 51'de Ercan Ekici'nin kendi kalesine attığı ve Abdul Özgen'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
Balıkesirspor puanını 25 yaptı. Ankaraspor ise 15 puanda kaldı.
Ankaraspor ile 4. maçına çıkan Ümit Özat henüz galibiyet yüzü göremedi.
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