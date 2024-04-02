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Aydilge acil ameliyata alacağını duyurunca sevenlerini korkuttu! "Sahnede biraz fazla zıplamışım" diyerek açıkladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 09:41
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Şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda acil ameliyata alındığını duyurdu. Kalçasında labrum yırtığı bulunan Aydilge, sevenlerinden dua istedi. Şarkıcı," Ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba" dedi.

Aydilge acil ameliyata alacağını duyurunca sevenlerini korkuttu! "Sahnede biraz fazla zıplamışım" diyerek açıkladı

Ünlü şarkıcı Aydilge 2018 yılında evlendiği keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Sahne tarzları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren 44 yaşındaki ünlü şarkıcı konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Aydilge, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle acil ameliyata alınacağını duyuran Aydilge, hastane odasında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı.

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Ünlü şarkıcı, çektiği videoda şunları söyledi:

"Merhabalar, ne yazık ki birazdan acil ameliyata alınmam gerekecek. Labrum yırtığı var kalçamda. Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollayın lütfen."

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LABRUM YIRTIĞI NEDİR?

Labrum yırtığı, kalça ekleminin çukur yuva bölümü olan asetabulumu kaplayan labrum olarak isimlendirilen elastik dokunun zedelenmesi veya yaralanması sonucu gelişir. Labrumda oluşan yırtıklar; dejeneratif ve yapısal problemler veya yaralanmalardan kaynaklanabilir.

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