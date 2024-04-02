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  4. Fiyatı 569 TL'ye düştü! Geçen ayın en çok satan ürünü Puma spor çantasının fiyatı en dipte

Fiyatı 569 TL'ye düştü! Geçen ayın en çok satan ürünü Puma spor çantasının fiyatı en dipte

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.04.2024 15:27
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Spora giderken ya da seyahatte kullanmak için kaliteli bir çanta arıyorsanız sadece geçen ay Amazon'da 200 adetten fazla satan Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası'na mutlaka bir göz gezdirmelisiniz. Günün Fırsatları kapsamında bugüne özel indirimli fiyatıyla öne çıkan çantayı sizin için inceledik. İşte detaylar!

Fiyatı 569 TL'ye düştü! Geçen ayın en çok satan ürünü Puma spor çantasının fiyatı en dipte

Spora giderken spor malzemelerinizi derli toplu bir şekilde yanınızda taşımak için kaliteli, su geçirmez bir spor çantanız mutlaka olmalı! Kısa seyahatlere çıkacaksanız valizinizin yanı sıra en önemli eşyalarınızı yanınızda taşımanız için de kaliteli ve güvenli bir seyahat çantası olmazsa olmaz! Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası hem seyahatte hem de sporda vazgeçilmeziniz olmaya aday! Üstelik bugüne özel indirimde, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

Çok satanlarda ilk sırada: Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası, Siyah

Adsız tasarım - 2024-03-13T114711.518

Puma Fundamentals Sports Bag M Spor Çantası, pratik ve şık tasarımıyla spor yaparken ya da günlük hayatta yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir seçenek. Dayanıklı ve suya dayanıklı polyester malzemesiyle öne çıkan çantanın geniş bir ana bölmesi ve fermuarlı ön ve yan cepleri bulunuyor. Ayarlanabilir omuz askısı ve taşıma kulpu kullanım kolaylığı sunuyor. Geniş hacmiyle spor ya da seyahat amaçlı tercih edilen çanta modern ve şık görünümüyle de kullanıcılarından tam not alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dışarıdan kibar duracak kadar küçük, iç kullanımı tatmin edecek kadar büyük, gayet güzel."

  • "1 haftalık seyahatlerim için almıştım. İçinde gayet yeterli alanlar mevcut, sadece yan gözünün biraz daha büyük olup ayakkabı için ayrı bir alanın olmasını aradım, onun dışında 10 numara."

  • "Çok kaliteli duruyor. Alt kısmı destekli, fermuarları sağlam, sorunsuz elime ulaştı. Paketleme iyiydi, kutusu bile hiç zarar görmemişti. Boyut olarak küçük değil orta boy, tam fotoda göründüğü gibi. 1 - 2 haftalık seyahatler için ideal. Fiyat performans ürünü."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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