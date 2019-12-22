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Aydilge eteğini çıkardı! Tepki gösterdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

Başarı Ödülleri'ne layık görülen ünlü şarkıcı Aydilge, kadın cinayetlerine tepki göstermek için yaptığı hareketle gündem oldu.

Aydilge eteğini çıkardı! Tepki gösterdi

Bahçeşehir'de gerçekleştirilen Başarı Ödülleri'nde ödül almak için sahneye gelen ünlü şarkıcı Aydilge, son zamanlarda artış gösteren kadın cinayetlerine tepki göstermek için eteğini çıkardı.

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Güzel şarkıcı Aydilge, "Özgürce yaşamak isteyen kadınların çığlığıyım bu akşam" sözleri ile etkinlik alanında büyük bir alkış tufanı kopardı. Şarkıcının bu hareketi takdir topladı.

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Sahneye eteğinin altında başka bir etekle çıkan Aydilge, "Beni bu ödüle Aşk Yüzünden şarkısı ile layık gördünüz. Ama ülkemizde aşk yüzünden, aşk adı altında ne çok kadın cinayeti işleniyor farkında mısınız? Oysa aşk asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz. Belime bağladığım bu kemerleri çıkarıp atarak özgürce yaşamak isteyen kadınların çığlığıyım bu akşam." ifadelerini kullandı.

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Aydilge'ye ödülü takdim eden Coşkun Sabah da başarılı şarkıcıyı tebrik ederek duyarlılığından ötürü teşekkür etti. Düzenlenen ödül töreninde Aydilge, Hail Sezai ile birlikte seslendirdiği "Aşk Yüzünden" parçasıyla "Yılın Düeti" ödülüne layık görülen Aydilge, ödülünü Coşkun Sabah'ın ellerinden aldı.

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aydilge kadın cinayetleri

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