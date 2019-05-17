MAGAZİN

Aydilge İtalya'da aşk tazeledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Haziran muhteşem bir düğünle evlenen müzisyen Aydilge ve keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç, yoğun konser maratonlarına kısa bir ara vererek İtalya tatiline çıktıklar.

Aydilge İtalya'da aşk tazeledi

Evliliklerinin birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan ikili, programlarındaki boşluğu İtalya'da geçirdikleri muhteşem anlarla doldurdular.

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Dünyaca ünlü Pissa'ya giden çift, ünlü Pissa kulesinin önünde birbirinden renkli pozlar verdiler.

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Tatillerinin ikinci günü Venedik turuna çıkan ikili, sağanak yağış ve fırtınayı hiçe sayarak gönüllerince eğlenip, tarihi kentin altın üstüne getirdiler.

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Saatlerce dinmeye yağmur dolayısıyla aldıkları tüm tedbirlere rağmen sırılsıklam ıslanan ikili, '' ''sırılsıklam aşık olmak böyle bir şey'' bu durumu esprili bir dille takipçileriyle paylaştılar.

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Anahtar Kelimeler:
aydilge italya

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