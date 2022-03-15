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Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Aydilge ne zaman evlendi? Şarkıları nelerdir?

15.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydilge, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Aydilge ne zaman evlendi? Şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Aydilge ne zaman evlendi? Şarkıları nelerdir?

Aydilge, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleri ile ilgili yaptığı paylaşım da dahil olmak üzere birçok konu ele alındı. Peki Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Aydilge ne zaman evlendi? Şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı ile müzik kariyerine ilişkin detayları sizler için derledik.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AYDİLGE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?


Aydilge 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Aydilge, şair bir anne ile doktor bir babanın kızıdır. İyi bir eğitim aldığı bilinen Aydilge, 8 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazandı.

Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabı ilk kitabı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2. SAYFA'NIN KONUĞU AYDİLGE NE ZAMAN EVLENDİ?

Ünlü şarkıcı Aydilge, 2018 yılında Kiralık Aşk şarkısının keman kayıtları sırasında tanıştığı Utku Barış Andaç ile evlenmiştir.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AYDİLGE ŞARKILARI NELERDİR?

Aydilge'nin albümleri:

2006 – Küçük Şarkı Evreni
2009 – Sobe
2011 – Kilit
2013 – Yalnızlıkla Yaptım

Aydilge'nin teklileri:

2010 – Takıntı (Dijital Tekli)
2011 – Akıllı Bir Deli (Dijital Tekli)
2011 – Sorma (Dijital Tekli)
2012 – Kaçsam Ege’ye (Dijital Tekli)
2014 – Aşka Gel

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