Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi vakalara daha hızlı yetişiyor

Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi bilgi işlem personelinin kendi imkanları ile yaptığı ‘En Yakın Ekip Tespit Sistemi’ ile acil yardım ambulansları hızlı şekilde vakalara yönlendiriliyor.

Pandemi sürecinde yaşanan yoğunlukta çağrı merkezindeki personellerin özverili çalışması ve sistem altyapısının bu yoğunluğu kaldırabilecek güçte olması sebebiyle Aydınlı vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Günde yaklaşık 3 bin çağrının karşılandığı Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezimiz tarafından Aydınlı vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. Bu süreçte çağrı merkezimizde görev yapan bilgi işlem personellerinin kendi imkanları ile geliştirdikleri ‘En Yakın Ekip Tespit Sistemi’ ile acil yardım ambulansları vakalara hızlı şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

Sistem vaka adresinin girilmesi ile aktif hale geliyor

En Yakın Ekip Tespit Sistemi’nin çalışma prensibi ile ilgili bilgi veren Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Sistem çağrıyı alan personelin adresi sisteme girmesi ile çalışmaya başlıyor. Sistem acil yardım ambulanslarının anlık konumları, vakanın adresi ve anlık trafik verilerini de sentezleyerek yapay zeka yardımı ile acil yardım ambulansların vakaya uzaklığı ve muhtemel varış süresini bildiriyor. Bu süreçten sonra en uygun ve en yakın ekip olay yerini yönlendirilmesi sağlanıyor. Ekiplerimiz vakalara en kısa sürede ulaşmak adına trafikte yoğun çaba sarf etmesi sonrasında hastaneye yetiştirebildiğimiz bir vaka sonrasında alınan başarılı sonuç ekiplerimizin motivasyonunu da olumlu yönde etkilemektedir” dedi.

112 Acil Hattı’na yapılan asılsız çağrılar azaldı

Ayrıca salgını başladığı günden beri 112 Acil Hattı’nı meşgul eden asılsız çağrılarda önemli bir seviye de azalma olduğunu kaydeden Açıkgöz, “Gelen asılsız çağrılara Kabahatler Kanunu’na göre 379 TL para cezası uygulanıyor. Hedefimiz acil durumlarda en etkin ve hızlı şekilde hizmet sağlanmak olup bunla ilgili özverili çalışmalarımız sürecektir” diye konuştu.

