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Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

​​​​​​​ Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 51 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan mülteci bot

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