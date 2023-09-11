YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 72 düzensiz göçmen yakalandı

11.09.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın açıklarında, lastik botla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.10 sıralarında insansız hava aracıyla, Aydın açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Durdurulan bottaki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Dün sabah saatlerinde de lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmenin Didim açıklarında bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Bitlis'te 1357 nüfuslu köyün mahalle olması için halk oylaması yapıldıBitlis'te 1357 nüfuslu köyün mahalle olması için halk oylaması yapıldı
Denizli'de "Pati Festivali" yapıldıDenizli'de "Pati Festivali" yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın sahil güvenlik göçmen

Aydın Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
13:11
İkindi
16:44
Akşam
19:32
Yatsı
20:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Samyeli eczanesi
Kusadasi
Topçuoğlu eczanesi
Efeler
Korkmaz eczanesi
Germencik
Bilgin eczanesi
Efeler
Eraydin eczanesi
Efeler
Güzel bozdoğan eczanesi
Bozdogan
Yağci eczanesi
Karacasu
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.