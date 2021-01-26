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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli ventilatör cihazı

26.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli mekanik ventilatör solunum destek cihazı verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli mekanik ventilatör solunum destek cihazı verildi. Ayrıca hastanedeki yoğun bakımdaki solunum cihazlarının takıldığı jak sistemleri de yenilendi.
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakımlarda solunum cihazlarının takıldığı jak sistemleri yenilendi. Tüm paneller her ventilatöre uyacak şekilde üniversal form sistemine uygun olarak değiştirildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yüzde 100 yerli ve milli mekanik ventilatör solunum destek cihazı verildi. Cihazlar yoğun bakım ünitelerindeki hastaların hizmetine sunuldu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen cihazları firma yetkililerince kurulum işlemleri tamamlanarak ,yoğun bakım ünitelerimizde görevli sağlık personellerine eğitimleri verilerek aktif olarak kullanımına başlandı.

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