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Aydın bu olayı konuşuyor! Cani avukat eline aldığı sopayla...

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 07.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Aydın'daki Kuşadası ilçesinde avukat E.U. tarafından aldığı darbeler yüzünden kör ve sağır olan sokak köpeği bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulundu. İzmir'deki bir klinikte tedaviye alınan sokak köpeğinin sopayla defalarca darbe aldığı ortaya çıktı.

Aydın bu olayı konuşuyor! Cani avukat eline aldığı sopayla...

Olay 26 Şubat akşamı Kuşadası'na bağlı Yoncaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğin başına, sopayla defalarca vurdu. Ardından olay yerinden ayrıldı.

Köpeği, kanlar içerisinde bulan bir kadın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki veterinere götürdü. İlk müdahalenin ardından İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde bulunan veteriner kliniğine getirilen köpek, burada tedavi altına alındı. Köpeğin, başına aldığı darbeler nedeniyle kör ve sağır olduğu belirlendi.

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Hayvanseverler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. (DHA)

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Aydın Kuşadası avukat sokak köpeği köpek hayvan hakları şiddet

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