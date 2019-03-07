Aydın bu olayı konuşuyor! Cani avukat eline aldığı sopayla...

Olay 26 Şubat akşamı Kuşadası'na bağlı Yoncaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğin başına, sopayla defalarca vurdu. Ardından olay yerinden ayrıldı.

Köpeği, kanlar içerisinde bulan bir kadın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki veterinere götürdü. İlk müdahalenin ardından İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde bulunan veteriner kliniğine getirilen köpek, burada tedavi altına alındı. Köpeğin, başına aldığı darbeler nedeniyle kör ve sağır olduğu belirlendi.

Hayvanseverler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. (DHA)



