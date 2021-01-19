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Aydın Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya izin vermedi

19.01.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Son günlerde soğuk havanın etkisine giren Aydın’da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla takdir topluyor.

Son günlerde soğuk havanın etkisine giren Aydın’da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Karla kaplı Aydın-İzmir sınırındaki bölgede Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması fark oluşturdu. Aydın sınırları içerisindeki yollarda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, İzmir bölgesinde kalan yollar buz pistine döndü.
Kar yağışının etkili olduğu Köşk’ün Çatma Yaylası yaklaşık 30 santimetre karla kaplandı. Aydınlılar karın keyfini çıkarmak için bölgeye akın ederken, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Aydın ve İzmir’i ayıran sınırın bulunduğu Çatma Yaylası’ndaki yolların durumu İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri’nin çalışmalarını da gözler önüne serdi. Çatma Yaylasının Aydın sınırları içerisinde kalan yolları Aydın Büyükşehir Belediyesi iş makinelerinin yaptığı küreme ve tuzlama çalışmaları sayesinde kuru kalırken, İzmir sınırları içerisindeki yollar buz pistine döndü. İzmir sınırına geçen araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar da Aydın’a geri dönmek zorunda kaldı.
"Çerçioğlu’na teşekkür ettiler"
Çatma Yaylasına kar oynamaya gelen vatandaşlar hiçbir sorun yaşamadan bölgeye geldiklerini belirterek bölgede çalışma yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler. İş makinelerinin yollardaki karları küreyerek, belirli periyotlarla yolların tuzlandığını kaydeden vatandaşlar, “Aydın-İzmir Büyükşehir Belediyelerinin hizmet anlayışındaki farkı burada çok iyi görebiliyoruz. Aydın sınırında kalan yollarda hiç buz yok, fakat İzmir tarafına bırakın araçla geçmeyi yaya olarak bile zor geçiyoruz. Özlem Başkana teşekkür ediyoruz” dediler.
Sürücüleri gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları konusunda uyaran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, meteorolojik veriler ışığında ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmaya devam ettiğini, ayrıca kış mevsimi boyunca olumsuzluklara karşı hazırda bekleyeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaç durumlarında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin "Hızlı Çözüm Merkezi" olan 444 40 09 numaralı hattı arayabileceklerini hatırlattı. Yaptıkları planlama doğrultusunda karın etkisini gösterdiği Köşk, Kuyucak ve Buharkent bölgelerinde 28 iş makinesi, 5 tuzlama ekibiyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için 24 saat görev başındayız” dedi.

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