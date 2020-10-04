Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı genç yetenekleri keşfediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda müzik eğitimi alan Toprak Altan, 4 üniversitede girdiği yetenek sınavlarında ikisini birincilikle, diğer ikisini de ikincilik başarısı elde etti. Altan tercihini Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden yana kullandı.

Aydın’ın her alanda kalkınmışlığını arttırmak, modern ve kaliteli yaşam standartları oluşturmak için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) kültür ve sanat alanında da önemli hizmetler veriyor. Alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı ABB Konservatuarı, sanatın birçok alanında verdiği ücretsiz kurslar vatandaşlara yeni hobi olarak sunarken, bir yandan da yeni sanatçıların yetişmesini sağlıyor.

Aydınlıların uğrak yeri haline gelen ABB Konservatuarı, son dönemde öğrencisi Toprak Altan’ın elde ettiği yüksek başarısı ile kendinden söz ettiriyor. 2017-2020 yılları arasında ABB Konservatuarında gitar eğitimi alan Toprak Altan, 4 farklı üniversitede girdiği yetenek sınavlarının hepsinden başarı elde etti. Altan, Gazi ve Marmara Üniversitelerini ikincilikle, Adnan Menderes ve Dokuz Eylül Üniversitelerini ise birincilikle kazandı. Konservatuar eğitmenlerinin yönlendirmesi ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü tercih eden Altan, İstanbul’da yeni bir hayata merhaba diyecek.