Aydın Büyükşehir belediyesi yolları yenilemeye devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarına hızla devam ederken, ekipler Kuşadası, Efeler ve Çine’de yolları yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekledi. Asfaltlama çalışmalarının ardından yol çizgilerinin çekilmesi ve uyarı levhalarının da yerini alması ile Kuşadası, Efeler ve Çine’deki yollar trafiğe açıldı.

Kuşadası Kasım Yaman Caddesi’nde hızlı ve etkin bir çalışma yapan Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, caddeyi hem yeniledi hem de genişletti. Caddenin yokuşlu bölümlerinde yayaların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için merdiven yolu da yapıldı. Asfalt serimi ve parke kaplama işleminin bitmesinin ardından caddede peyzaj çalışmasına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Efeler Sağlık Caddesi’nde de sıcak asfalt serimi ve kaldırım yenileme çalışması yaptı. Asfaltlama çalışması ile birlikte olası aşırı yağışlarda su baskınlarını önlemek için caddedeki mazgallar da genişletildi. Konforlu ve güvenli yollar için çalışan Büyükşehir ekipleri, Çine Atatürk Caddesi’ni de yeniledi. Sıcak asfalt atılan ve yol çizgileri çekilen cadde uyarı levhalarının da yerleştirilmesi ile birlikte vatandaşların kullanımına açıldı.