YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

02.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

Aydın'da "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla açılan davada aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı görüldü.

Duruşmada, Karaaslan, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları, bilirkişi raporuna itiraz etti, HTS kayıtlarının da dosyaya eklenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.

- Dava

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında usulsüzlükler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Mersin'deki FETÖ davasında da tutuksuz yargılanan Karaaslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:27
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Can Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Cumhuriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Tek kullanımlık karton bardaklara dikkat

Tek kullanımlık karton bardaklara dikkat

Aydın’da ASTE eğitimi verildi

Aydın’da ASTE eğitimi verildi

Nazilli’de gaspçılar yakayı ele verdi

Nazilli’de gaspçılar yakayı ele verdi

Nazilli’de gaspçılar yakayı ele verdi

Nazilli’de gaspçılar yakayı ele verdi

İşletmelerdeki tazelik Uğur’dan

İşletmelerdeki tazelik Uğur’dan

Türkiye’de 76 tescilli sulak alan bulunuyor

Türkiye’de 76 tescilli sulak alan bulunuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.