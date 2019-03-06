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Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası'nda finale yükseldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya’nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası'nda finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eşleşmenin ilk maçını da Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Mirka Jankovic (Sırbistan), Florin Dimachi (Romanya)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineriy Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Ceyda Demirhan)
GEN-I Volley: Kovacic, Peric, Velikonja, Grudina, Scuka, Lipicer (Zampedri, Zbicajnik, Lucas, Ferlinc)
Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19
Süre: 102 (22, 28, 27,25)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası

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