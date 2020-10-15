Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hatay’a 1923 fidan bağışlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hatay’da çıkan orman yangınının yaralarını sarmak için 1923 adet fidan bağışında bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde Hatay’da çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık araziler için yurt genelinden Hatay’a destek yağıyor. Yanan alanı yeniden yeşillendirmek için spor camiasından da da destek geldi. Sultanlar Ligi takımlarından Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Hatay’a 2001 fidan bağışlayacağını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyespor’a meydan okudu.

1923 fidan bağışlanacak

Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün meydan okumasına Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan cevap geçikmedi. Kuzeyboru Gençlik ve Spor Kulübü’nün paylaşımına yanıt veren Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hatay için 1923 adet fidan bağışlayacaklarını duyurdu. Aydın Büyükşehir Belediyespor ayrıca, Sarıyer Belediyespor’a meydan okuyarak kampanyaya destek olmaya çağırdı.



