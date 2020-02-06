YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın-İzmir karayolunda trafik kazası, karayolu savaş alanına döndü 7 yaralı

Aydın-İzmir karayolunda trafik kazası, karayolu savaş alanına döndü 7 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarılarak 112 ekipleri tarafından Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza saat 9:30 sıralarında Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar ile İzmir Selçuk ilçesi Çamlık arasındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda henüz plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir başka araç daha kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen yolda bazı yolcu ve sürücüler araçlarda sıkıştı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kazada araçların içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçlardan çıkarılan yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek yaralılar Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durmunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde

Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Develi’de rüzgar etkili oldu

Develi’de rüzgar etkili oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Aydın Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Hazal Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Algan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.