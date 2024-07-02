YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

İHA İHA
02.07.2024 10:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli 4 ayrı ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli 4 ilde “Siber-48” operasyonu gerçekleştirildi. “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama” suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütüne yönelik Aydın merkezli İstanbul, Iğdır ve Mardin illerinde 11 suç örgütü üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ile birlikte çok sayıda dijital materyal, soğuk kripto cüzdanı da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 tutuklama

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardıÇakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı
Bursa’da uyarılara aldırış etmeyen konar-göçer şahısları dövdülerBursa’da uyarılara aldırış etmeyen konar-göçer şahısları dövdüler
Marmaris’te 27 düzensiz göçmen kurtarıldıMarmaris’te 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 2 Temmuz Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:44
Öğle
13:18
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:21
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.