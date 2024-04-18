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Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

İHA İHA
18.04.2024 14:06
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Aydın’da bu yıl 11’ncisi düzenlenen 550 markanın katıldığı Uluslararası Tarım, Gıda Ve Hayvancılık Fuarı açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

Aydın Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na 11’inci kez ev sahipliği yapıyor. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, düzenlenen açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirecek olan fuara, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen fuarın açılışını Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki protokol üyeleri gerçekleştirdi. Bu yıl 550 markanın katılım sağladığı fuarı gezen Vali Canbolat ve beraberindeki protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bu yıl ziyaretçi hedeflerinin 500 binin üzerinde olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın’da Uluslararası Tarım, Gıda Ve Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 11’ncisini düzenliyoruz. Bu fuar, ziyaretçi sayısı açısından Türkiye’deki en büyük dörüncü tarım fuarıdır. Fuarı geçen yıl 498 firma 360 bin ziyaretçi ile tamamlamıştık. Bu sene de 550 tane katılan firma var ziyaretçi hedefimiz de 500 bini aşması. Fuarlar yenilikçi tarım makinalarının, tarımın tüm yeniliklerinin sergilendiği, üreticilere ve ziyaretçilere gösterildiği mekanlardır. Aydın’ın ve etrafındaki şehirlerden gelen üreticilerin fuar ziyaretlerini önemsiyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Fuarın kente hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Aydın Valisi Yakup Canbolat ise, "Aydın Ticaret Borsası Başkanlığı riyasetinde 11’nci tarım fuarındayız 550 tane firma katıldı. Burada ekipmanlardan, traktörden ve diğer tarım ürünlerinden kısacası her şeyin sergilendiği vatandaşlara ve çiftçilere tanıtıldığı bir fuar yaşayacağız. Bütün stantlarımız dolu. Çevre illerden 8 ilin de katılımı var. Hayırlı ve bereketli geçmesini ve ilimize de ticari bir canlılık getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Fuarı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar 21 Nisan Pazar gününe kadar saat 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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