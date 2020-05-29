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Aydın Valiliği’nden "Güvercinada" açıklaması

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 21:33 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği “Dünya Mirası Geçici Listesi” ne girmeye hak kazanan Kuşadası ilçesindeki Güvercinada ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve ilimizin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Aydın Valiliği’nden "Güvercinada" açıklaması

Aydın Valiliği “Dünya Mirası Geçici Listesi” ne girmeye hak kazanan Kuşadası ilçesindeki Güvercinada ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve ilimizin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mülkiyetinde olan Kuşadası’nın simgesi Güvercinada Kalesi, Kuşadası Körfezinin girişinde yer almaktadır. Güvercinada üzerinde, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan bir iç kale ve İlyas Ağa tarafından yaptırılan surlar yer almaktadır. Bu surlar Mora İsyanı sırasında adalardan ve denizden gelebilecek saldırıları önleyebilmek için yaptırılmıştır. Bu kültürel mirasımızı dünyaya tanıtmak amacıyla, Valiliğimiz tarafından desteklenen “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” dosyası hazırlanarak 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir. Bakanlığımızca da UNESCO’ya başvuru yapılmış ve yapılan değerlendirme sonucu Güvercinada Kalesi 6468 referans numarası ile Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Güvercinada Kalesi’nin kültürel mirasının tescillenmesi anlamına gelen bu gelişmenin, Aydın İlimize ve Kuşadası ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” denildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

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Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
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