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Aydın Valisi Aksoy yangında 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı

05.08.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Valisi Aksoy yangında 450 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Vali Hüseyin Aksoy zarar gören alanın yaklaşık 450 hektar olduğunu söyledi.

Aksoy, Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce çıkan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Aksoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Alevlere müdahale için yeni yollar açılarak güvenli hatların meydana getirildiğini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 450 hektarlık alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin zarar gören alanı yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra ifade edebiliriz. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla, orman teşkilatımızla, başta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve vatandaşlarımızla, gönüllülerimizle, sayın milletvekillerimizle hep birlikte alandayız, çalışıyoruz. Yangını kontrol altına almak adına önemli bir gayret ortaya konuluyor. Temennimiz bu alanda mesafe alabilmek ve çalışmayı önemli bir aşamaya getirebilmek."

Aksoy, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi adına önleyici tedbirler alındığına işaret ederek, "Özellikle belirli yollar yapılmak suretiyle, ağaçlar kesilerek güvenli hatların oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Temennimiz yerleşim yerlerine yangın ulaşmadan çalışmaları tamamlayabilmek." dedi.

Vali Aksoy'a incelemelerinde AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de eşlik etti.

Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları gün boyu havadan ve karadan müdahalelerle sürdü.

Bölge sakinleri de çalışmalara katılıp, su tankeriyle ekiplere destek veriyor.

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