Aydın ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Aydın ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adreste arama yapan ekipler, 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



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