YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Aydın ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

12.10.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Aydın ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adreste arama yapan ekipler, 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldıABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı
PARTNERPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldıkPoyraz Karayel'in kameramanını öldüren şahıslardan kan donduran sözler: 1 gün cesetle kaldık
Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıAydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:07
Öğle
13:00
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
19:58

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Coşkun Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Özben Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.