Aydın Yılmaz, Çek ekibi FK Pribram'da

Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.
Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor'da forma giymişti.
(DHA)
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