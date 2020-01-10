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  4. Aydın Yılmaz, Çek ekibi FK Pribram'da

Aydın Yılmaz, Çek ekibi FK Pribram'da

FUTBOL HABERLERİ  | 10.01.2020 23:20 | Son Güncelleme

Bir dönem A Milli Takım forması giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek Cumhuriyeti 1. Lig takımlarından FK Pribram'a transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Çek ekibi FK Pribram'da

Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor'da forma giymişti.

(DHA)

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