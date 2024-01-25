YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı

Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı

İHA İHA
25.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da engelli bireylere ve ailelerine yönelik son 1 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 438 milyon 388 bin 631 TL engelli evde bakım ödemesi yapıldı.

Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın’da engelli birey ve onların bakımını sağlayan ailelerine yönelik 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 438 milyon 388 bin 631 TL engelli evde bakım ödemesi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Güçlü aile, güçlü toplum. Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında 2023 yılında Aydın il genelinde 438 milyon 388 bin 631 TL yardım gerçekleştirilmiş olup engelli bireylerimizin her zaman yanlarındayız. Biz büyük bir aileyiz” ifadeleri yer aldı.

Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin çarptığı inek telef olduOtomobilin çarptığı inek telef oldu
Bolu Dağı’nda kar yağışı başladıBolu Dağı’nda kar yağışı başladı
Durdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildiDurdurulan araçta 5 adet el yazması eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Perşembe

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Perşembe

Pelinsu eczanesi
Efeler
Şahin eczanesi
Efeler
Acar eczanesi
Cine
Zencirci eczanesi
Germencik
Sağlik eczanesi
Kocarli
Buket eczanesi
Kusadasi
Kösk eczanesi
Kosk
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.