Aydın’da 1 yılda 438 milyon liralık engelli desteği yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın’da engelli birey ve onların bakımını sağlayan ailelerine yönelik 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 438 milyon 388 bin 631 TL engelli evde bakım ödemesi gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Güçlü aile, güçlü toplum. Bakanlığımızın hizmet modellerinden olan Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında 2023 yılında Aydın il genelinde 438 milyon 388 bin 631 TL yardım gerçekleştirilmiş olup engelli bireylerimizin her zaman yanlarındayız. Biz büyük bir aileyiz” ifadeleri yer aldı.



