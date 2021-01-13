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Aydın’da, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete giriyor

13.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Aydın 112 Acil Çağrı Hizmet Merkezi kısa bir süre sonra hizmete girecek.

Aydın 112 Acil Çağrı Hizmet Merkezi kısa bir süre sonra hizmete girecek. Aydınlılar artık tek bir numaradan yardım çağrısında bulunabilecek.
Ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Valilikler bünyesinde hizmet vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri ile birden fazla olan acil çağrı numaralarının (155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar, 122 AFAD) tek numara “112” altında toplanması ve vatandaşlarımızın Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak “112” yi bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı olarak yapılacak olan aramaların “112” numarası üzerinden yapılması hedefleniyor.
Aydın-Muğla Karayolu üzerinde yapımı ve alt yapı donanımı tamamlanan Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının yakında faaliyete geçeği bildirildi. Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, çekimde tüm ekiplerin de yer aldığı, kurumun tanıtılması, tüm acil çağrıların karşılanması ve koordine edilmesinden sorumlu tek merkez olması ve halkta "112 tek numara" bilincinin oluşturulmasını konu alan bir tanıtım videosu çekildi. Tanıtım videosunda tehlike ve önem arz eden acil bir durumla karşılaşan vatandaşın orman, sağlık, polis, sahil güvenlik, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinden herhangi birisine sadece “112” numarasını arayarak ulaşmaları, tek bir numarayı bilmeleri ve Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çok yakında Aydın halkının hizmetinde olacağı bilgisi de yer aldı.
112 Acil Çağrı Merkezleri Türkiye’de toplam 53 ilde faaliyet göstermekte olup, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi’nin de aralarına katılması ile vatandaş tek bir numaradan yardım çağrısında bulunabilecek.

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