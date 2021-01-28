Aydın’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ödülleri takdim edildi

Aydın’da ilk defa yapılan ölçeklendirme ile sistematik hale getirilen başarı sıralamasında birinci olan Kuyucak 112 ASHİ, ikinci olan Yenipazar 112 ASHİ ve üçüncü olan Koçarlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına ödülleri takdim edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde tüm istasyonlarımız üstün gayretleri ve öz verili çalışmaları ile ön plana çıkmasına rağmen yapılan işin verimliliği ve kalitesini artırmak başarı için rekabetçi bir ortam oluşturmak adına yıl sonunda belirlenen 8 kriter (toplam vaka sayısı, toplam vakada ki nakil reddi yüzdesi, vaka başı fatura ortalaması, kilometre ücreti çıkmış vaka başı ortalaması, toplam kilometre, faturaya dahil vaka yüzdesi, reaksiyon süresi, nakil reddi yüzdesi) baz alınarak değerlendirmede bulunulmuştur. Her ne kadar fiili anlamda bu 3 istasyonumuz değerlendirme kriterleri baz alınarak ilk 3 sırada bulunsa da gösterdikleri gayretli ve özverili çalışmaları dolayısı ile tüm A.T.T., Paramedik ve Sürücü arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarım. Aydın 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak 17 ilçede 46 ekip 524 kişi ile hizmet vermekte olan ekiplerimizin performanslarını değerlendirmemiz, verilen hizmet alanın dağınıklığı, çalışan personelimizin nöbet usulü çalışması ve vakaların anlık oluşu nedeniyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının her birinin istatistiki olarak değerlendirilmeleri bizim için önem arz etmektedir. Bu bağlamda 2020 yılı başında 112 Başhekimliği bünyesinde kurmuş olduğumuz bilgi işlem ve istatistik birimi ile ilimiz genelindeki 46 ekip 15 parametre kullanılarak değerlendirilmiş, istatistiki anlamda başarılı bulunan istasyonlar ödüllendirilmiştir” denildi.

