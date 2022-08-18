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Aydın’da 123 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da 123 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 123 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 123 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, 114 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Didim açıklarında da can salındaki 9 düzensiz göçmen, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Aydın’da 123 düzensiz göçmen kurtarıldı

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