Aydın’da 123 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 123 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 6 can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, 114 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Didim açıklarında da can salındaki 9 düzensiz göçmen, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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