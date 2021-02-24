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Aydın’da 139 bin 773 kişi Korona virüse karşı aşılandı

24.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Korona virüse karşı gerçekleştirilen aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Korona virüse karşı gerçekleştirilen aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vali Aksoy, Aydın’da 139 bin 773 kişinin aşılandığını belirtti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir yandan kısıtlama ve gerçekleştirilen denetimler bir yandan da aşılama ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk olarak aşılanması ile başlayan Türkiye’deki aşılama çalışmaları devam ederken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın’daki aşı rakamlarını açıkladı.
Yapılan aşı takviminde öncelik sırası verilen sağlık çalışanlarının aşılandığını kaydeden Vali Aksoy, "Aydın ilinde 14 bin 91 sağlık çalışanı, bin 509 huzurevi, engelli, koruma evlerinde kalanlar ve 107 bin 56 kişi de 65 yaş ve üzeri olmak üzere 122 bin 656 kişiye aşı yapıldı. Ayrıca 17 bin 117 kişiye de ikinci doz olmak üzere ilimiz genelinde toplamda 139 bin 773 kişi aşılandı" dedi.
"Vatandaşları aşıya davet etti"
Vali Aksoy ayrıca vatandaşları aşı olmaya davet ederek, "Sırası gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın randevu alarak aşı yaptırmaları kendi sağlıkları için büyük önem taşımaktadır. Aşılanma Korona virüs ile mücadelemize de katkı sağlayacaktır. Aşı çalışmalarını özveri ile yürüten sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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