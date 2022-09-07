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Aydın'da 1484 internet sitesine erişim engellendi

07.09.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 1484 internet sitesine erişim engellendi

Aydın'da, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 1484 internet sitesi erişime kapatıldı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, "yasa dışı bahis" içerikli suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın yapan 980, "oltalama yoluyla dolandırıcılık" içerikli yayın yapan 68, "kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama" içeren 14 ile "fuhuş ve müstehcenlik" yapan 422 URL tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada suç teşkil eden 1484 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldığı bilgisi verildi.​​​​​​​

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Aydın URL kapatıldı site yayın

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