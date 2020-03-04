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Aydın’da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 04.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aydın’da trafik güvenliğini arttırmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 132 bin 161 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 910 araca 8 milyon 271 bin 390 TL para cezası uygulandı.Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu, 334 sürücü trafikten men edildi.

Aydın’da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

Aydın’da trafik güvenliğini arttırmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 132 bin 161 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 17 bin 910 araca 8 milyon 271 bin 390 TL para cezası uygulandı.
Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu, 334 sürücü trafikten men edildi. 1901 araç trafikten men edilirken, 470 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Şubat ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 221 maddi hasarlı, 235 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 461 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 349 vatandaş yaralanırken, 5 vatandaş hayatını kaybetti.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 nolu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” denildi.

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