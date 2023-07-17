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Aydın’da 1896 adet denetim gerçekleştirildi

17.07.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Haziran ayı içerisinde gıda üretim ve toplu tüketim üretim yerlerine yönelik 1896 denetim gerçekleştirildi.

Aydın’da 1896 adet denetim gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 157 adet gıda üretim yeri, 13 bin 542 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Haziran ayında gıda üretim yerlerine 263 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1633 adet olmak üzere toplam 1896 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikâyet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 45 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 21 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 1 milyon 976 bin 871 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Haziran ayı içerisinde 228 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 688 bin 692 kg kuru incir, 126 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 421 bin 757 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 354 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 110 bin 449 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Haziran ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 50 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 5 adet, üretim yerleri ilgili 1 adet olmak üzere toplam 56 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 42 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.

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