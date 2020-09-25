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Aydın’da 2 kişi ve 1 işletme cezadan kaçamadı

AYDIN HABERLERİ  | 25.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde il genelindeki kahvehane, restoran ve kafeler denetlendi, kurallara uymayan 2 kişi ve 1 işletmeye toplam 4 bin 950 TL ceza kesildi.Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde korona virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda işyerleri ve vatandaşlar uyarıldı.

Aydın’da 2 kişi ve 1 işletme cezadan kaçamadı

Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinde il genelindeki kahvehane, restoran ve kafeler denetlendi, kurallara uymayan 2 kişi ve 1 işletmeye toplam 4 bin 950 TL ceza kesildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde korona virüs denetimleri sıkı bir şekilde devam ederken denetimlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda işyerleri ve vatandaşlar uyarıldı. Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 679 kıraathane ve 965 restoran ve kafe kontrol edildi. Kahvehanelerde 3 bin 637 kişi, restoran ve kafelerde ise 5 bin 390 kişi olmak üzere toplam 9 bin 27 vatandaş ikaz edildi. Kontroller sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 2 kişiye ve 1 kıraathaneye toplam 4 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.
Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “İlimizde Covid-19 tedbirleri kapsamında 23 Eylül 2020 tarihinde kahvehane ve kıraathaneler ile lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerde yapılan denetimlerde alınan kararlara ve kurallara uymadıkları tespit edilen kişilere toplam 4.950 TL İdari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Aydın’da 2 kişi ve 1 işletme cezadan kaçamadı

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