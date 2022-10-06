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Aydın'da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlyasağa mevkisinde kıyıya yaklaşan bir grup düzensiz göçmenin yardım beklediği yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirtilen bölgeye hareket etti.

Ekipler, kıyıya yanaşan lastik bottaki Yemen, Filistin, Eritre ve Etiyopya uyruklu 27 kişiyi karaya çıkardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Aydın jandarma kurtarma

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